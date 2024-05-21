Гранитные памятники можно заказать онлайн: актуальные тенденции

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Мы все скорбим по навсегда покинувшим нас родным и близким, желая отразить свою любовь и уважение в долговечном внешне привлекательном памятнике. При этом на первое место выходит срок службы изделия, которое постоянно будет находиться на открытом воздухе.

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По мнению специалистов, лучшим материалом для малых мемориальных форм является габбро-диабаз — разновидность гранитной породы, отличающаяся мелкозернистой структурой и минимальным коэффициентом водопоглощения. Элитные мраморные памятники в холодном и влажном климате долго не простоят. А вот качественно сделанный гранитный монумент способен украшать место успокоения близкого человека столетиями.

Столичный рынок изготовления памятников в настоящее время не испытывает недостаток в гранитах, в том числе и в габбро-диабазе. Однако цены в этом сегменте неуклонно растут, хотя пока что не достигают показателей инфляции.

Очевидные преимущества электронной коммерции вошли и в мемориальную сферу. Например, сегодня для того, чтобы купить памятник можно зайти на официальный сайт производителя, и с помощью системы фильтров "сконструировать" будущий монумент в цифровом виде. Здесь же вам предложат сделать онлайн калькуляцию, которая отразит приблизительную стоимость изделия.

Очень важным моментом в обустройстве места захоронения является правильная установка памятника, которую лучше всего доверять изготовителям монумента. В этом случае заказчику будет предоставляться двойная гарантия — на изделие и установку. Большинство изготовителей мемориальных композиций обычно занимаются комплексным благоустройством мест захоронения, включая монтаж скамеек, столиков, оград. Поэтому услуги этого сегмента охватывают все запросы покупателя, которому остаётся выбрать памятник, постамент и другие составляющие, после чего принять сделанную работу.

Возвращаясь к долговечности монументов, стоит отметить, что дешёвые памятники из бетона, песчаника или известняка в настоящий момент почти не пользуются спросом. Перечисленные материалы негативно проявят себя уже через 5-10 лет, а если речь идёт об установке в сложных климатических зонах, то бетонная стела даст трещины уже после первых сильных морозов.

Что касается эстетики, то ответственные мастера обрабатывают гранит алмазными полировочными дисками. Только в этом случае можно гарантировать безупречный вид поверхности, которая сохранит свою привлекательность десятилетиями.