Гранитные памятники можно заказать онлайн: актуальные тенденции

Мы все скорбим по навсегда покинувшим нас родным и близким, желая отразить свою любовь и уважение в долговечном внешне привлекательном памятнике. При этом на первое место выходит срок службы изделия, которое постоянно будет находиться на открытом воздухе.
По мнению специалистов, лучшим материалом для малых мемориальных форм является габбро-диабаз — разновидность гранитной породы, отличающаяся мелкозернистой структурой и минимальным коэффициентом водопоглощения. Элитные мраморные памятники в холодном и влажном климате долго не простоят. А вот качественно сделанный гранитный монумент способен украшать место успокоения близкого человека столетиями.
Столичный рынок изготовления памятников в настоящее время не испытывает недостаток в гранитах, в том числе и в габбро-диабазе. Однако цены в этом сегменте неуклонно растут, хотя пока что не достигают показателей инфляции.
Очевидные преимущества электронной коммерции вошли и в мемориальную сферу. Например, сегодня для того, чтобы купить памятник можно зайти на официальный сайт производителя, и с помощью системы фильтров "сконструировать" будущий монумент в цифровом виде. Здесь же вам предложат сделать онлайн калькуляцию, которая отразит приблизительную стоимость изделия.
Очень важным моментом в обустройстве места захоронения является правильная установка памятника, которую лучше всего доверять изготовителям монумента. В этом случае заказчику будет предоставляться двойная гарантия — на изделие и установку. Большинство изготовителей мемориальных композиций обычно занимаются комплексным благоустройством мест захоронения, включая монтаж скамеек, столиков, оград. Поэтому услуги этого сегмента охватывают все запросы покупателя, которому остаётся выбрать памятник, постамент и другие составляющие, после чего принять сделанную работу.
Возвращаясь к долговечности монументов, стоит отметить, что дешёвые памятники из бетона, песчаника или известняка в настоящий момент почти не пользуются спросом. Перечисленные материалы негативно проявят себя уже через 5-10 лет, а если речь идёт об установке в сложных климатических зонах, то бетонная стела даст трещины уже после первых сильных морозов.
Что касается эстетики, то ответственные мастера обрабатывают гранит алмазными полировочными дисками. Только в этом случае можно гарантировать безупречный вид поверхности, которая сохранит свою привлекательность десятилетиями.
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