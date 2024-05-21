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Ароматный крем-суп из шпината и кинзы: мало калорий, идеальный вариант, если вы хотите похудеть

Готовим ароматный крем-суп из шпината и кинзы

1:02
Еда

Крем-суп из шпината и кинзы — одно из самых вкусных и сытных первых блюд.

Готовим ароматный крем-суп из шпината и кинзы
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это низкокалорийный суп, который способствует ускорению обмена веществ в организме. Его можно приготовить за 15 минут.

Ингредиенты

  • 6 чашек шпината
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 луковицы
  • 3 столовые ложки кинзы
  • 1/2 стакана воды
  • 6 чашек овощного бульона
  • Молотый чёрный перец по необходимости
  • 2 пучка кинзы
  • Соль по необходимости
  • 6 столовых ложек сыра пармезан

Приготовление

  1. На разделочной доске мелко нарежьте лук, чеснок, кинзу, натрите сыр. Обжарьте в кастрюле лук, чеснок и кинзу.
  2. Добавьте полстакана воды и готовьте на медленном огне. Затем добавьте овощной бульон вместе с листьями шпината. Готовьте 10-15 минут.
  3. Перелейте содержимое в блендер и хорошо взбейте. Посолите и поперчите. При подаче украсьте сыром пармезан!
Вкусный, полезный и питательный! СУП ИЗ ШПИНАТА за 30 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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