Ароматный крем-суп из шпината и кинзы: мало калорий, идеальный вариант, если вы хотите похудеть

Готовим ароматный крем-суп из шпината и кинзы

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Крем-суп из шпината и кинзы — одно из самых вкусных и сытных первых блюд.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это низкокалорийный суп, который способствует ускорению обмена веществ в организме. Его можно приготовить за 15 минут.

Ингредиенты

6 чашек шпината

4 зубчика чеснока

2 луковицы

3 столовые ложки кинзы

1/2 стакана воды

6 чашек овощного бульона

Молотый чёрный перец по необходимости

2 пучка кинзы

Соль по необходимости

6 столовых ложек сыра пармезан

Приготовление

На разделочной доске мелко нарежьте лук, чеснок, кинзу, натрите сыр. Обжарьте в кастрюле лук, чеснок и кинзу. Добавьте полстакана воды и готовьте на медленном огне. Затем добавьте овощной бульон вместе с листьями шпината. Готовьте 10-15 минут. Перелейте содержимое в блендер и хорошо взбейте. Посолите и поперчите. При подаче украсьте сыром пармезан!