Ароматный крем-суп из шпината и кинзы: мало калорий, идеальный вариант, если вы хотите похудеть
Готовим ароматный крем-суп из шпината и кинзы
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Крем-суп из шпината и кинзы — одно из самых вкусных и сытных первых блюд.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Это низкокалорийный суп, который способствует ускорению обмена веществ в организме. Его можно приготовить за 15 минут.
Ингредиенты
- 6 чашек шпината
- 4 зубчика чеснока
- 2 луковицы
- 3 столовые ложки кинзы
- 1/2 стакана воды
- 6 чашек овощного бульона
- Молотый чёрный перец по необходимости
- 2 пучка кинзы
- Соль по необходимости
- 6 столовых ложек сыра пармезан
Приготовление
- На разделочной доске мелко нарежьте лук, чеснок, кинзу, натрите сыр. Обжарьте в кастрюле лук, чеснок и кинзу.
- Добавьте полстакана воды и готовьте на медленном огне. Затем добавьте овощной бульон вместе с листьями шпината. Готовьте 10-15 минут.
- Перелейте содержимое в блендер и хорошо взбейте. Посолите и поперчите. При подаче украсьте сыром пармезан!
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