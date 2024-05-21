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Исследование "Ренессанс Страхования": россияне недовольны коллегами, которые часто курят и сидят в соцсетях во время работы

Вредные привычки в офисе: что раздражает россиян больше всего?

1:54
Страхование

Курение оказалось самой распространённой вредной привычкой, вызывающей раздражение у россиян в офисах. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", со ссылкой на исследование компаний "Ренессанс Страхование" и "Зарплата.ру".

Вредные привычки в офисе: что раздражает россиян больше всего?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почти все трудоустроенные респонденты имеют вредные привычки. Большинство из них — почти три четверти — придерживаются таких привычек из-за стресса, в том числе рабочего стресса (51%). К основным причинам стресса относятся большие объёмы работы (45%), неудовлетворённость зарплатой (44%), переработки (30%) и низкая, по мнению респондентов, должность (28%). Для борьбы с этим стрессом люди часто прибегают к курению, употреблению алкоголя, фастфуду или сладостям.

Что касается вредных привычек коллег, большинство опрошенных (59%) недовольны курением: частые перекуры мешают коллегам выполнять работу в срок. Треть респондентов раздражают коллеги, злоупотребляющие социальными сетями на рабочем месте (36%), и почти столько же недовольны болтунами, отвлекающими коллектив. Каждого четвертого (26%) раздражает, когда коллеги обедают на рабочем месте. Лишь 11% респондентов отметили, что их раздражает употребление алкоголя в офисе.

Тем не менее, опрос показал, что россияне достаточно толерантны к вредным привычкам своих коллег. Более половины респондентов (53%) заявили, что привычки коллег не оказывают на них влияния, и лишь 6% опрошенных они раздражают. В то же время каждый пятый (19%) отметил, что степень раздражения от курения, болтовни, обедов в офисе и других привычек "довольно значительна".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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