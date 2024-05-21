Неподходящие зоны для татуировок: где рисунок быстро утратит яркость

Худшие места на теле для татуировок

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе татуировки важно учитывать не только изображение, но и его расположение на теле. Игнорируя советы мастера, можно выбрать неподходящие области, что приведет к разочарованию. Мы рассмотрели места, где татуировка быстро утратит свою первоначальную яркость.

Фото: Openverse by tattooblogger is licensed under CC BY 2.0

Стопа — одна из худших зон для татуировки. Эта часть тела ежедневно подвергается нагрузке и трению об обувь, из-за чего рисунок быстро выцветает. Стоит рассмотреть менее нагруженные участки тела.

Ладонь — татуировки на ладони выцветают и стираются очень быстро. Руки постоянно задействованы в различных делах, что приводит к быстрому износу рисунка. Лучше выбрать тыльную сторону ладони, если другие области не подходят.

Подмышки — здесь татуировка не только контактирует с одеждой, но и находится рядом с важными сосудами и лимфатическими узлами, которые легко травмировать. Неопытный мастер может занести инфекцию, а при медицинских манипуляциях татуировка изменится. Этот риск неоправдан.

Живот — эта зона подвержена изменениям из-за колебаний веса. Набор или потеря нескольких килограммов могут исказить рисунок. Если вы не уверены в стабильности своего веса, лучше выбрать область ребер или бок, где татуировки будут держаться дольше и выглядеть эффектно.