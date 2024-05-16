Какие изменения происходят в нашем организме, когда мы гладим кошку — тотальный внутренний переворот

Врачи ответили, какие изменения происходят в нашем организме, когда мы гладим кошку

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы давно задумываетесь о том, чтобы завести кошку, вот несколько веских аргументов в пользу этого решения.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде всего, эксперты подтверждают, что домашние животные повышают настроение и помогают избавиться от усталости.

Также стоит заметить, что когда владелец расслабляется, поглаживая кошку, это способствует расслаблению мышц и улучшает общее самочувствие. Кошки также оказывают благоприятное воздействие на сердечный ритм. Поэтому полезно чаще гладить и обнимать своего питомца.

Однако, важно не навязываться животному и дать ему пространство, если оно показывает желание побыть в одиночестве, чтобы не испортить отношения с ним.

Кроме того, кошки издают мурлыканье на специальной ультразвуковой частоте, которая положительно влияет на состояние суставов, что подтверждено исследованиями американских ученых.

Эксперты также выявили, что у владельцев кошек быстрее проходит стресс, уменьшается тревожность, а мышление и сон улучшаются.