Если вы давно задумываетесь о том, чтобы завести кошку, вот несколько веских аргументов в пользу этого решения.
Прежде всего, эксперты подтверждают, что домашние животные повышают настроение и помогают избавиться от усталости.
Также стоит заметить, что когда владелец расслабляется, поглаживая кошку, это способствует расслаблению мышц и улучшает общее самочувствие. Кошки также оказывают благоприятное воздействие на сердечный ритм. Поэтому полезно чаще гладить и обнимать своего питомца.
Однако, важно не навязываться животному и дать ему пространство, если оно показывает желание побыть в одиночестве, чтобы не испортить отношения с ним.
Кроме того, кошки издают мурлыканье на специальной ультразвуковой частоте, которая положительно влияет на состояние суставов, что подтверждено исследованиями американских ученых.
Эксперты также выявили, что у владельцев кошек быстрее проходит стресс, уменьшается тревожность, а мышление и сон улучшаются.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.