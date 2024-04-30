Основные ошибки при кормлении кошки: совершают даже самые опытные кошатники

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Ветеринары назвали ошибки при кормлении кошки

1:52
Зоосфера » Кошки

При кормлении домашних кошек важно избегать распространённых ошибок, которые могут ухудшить здоровье животных.

Ветеринары назвали ошибки при кормлении кошки
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько промахов, которых следует избегать, чтобы ваш питомец оставался здоровым:

Кормление кошек едой со стола

Хотя это может показаться невинным, такая пища часто содержит много специй, соли, сахара и добавок, опасных для кошек. Если вы хотите побаловать своего питомца, лучше предложить что-то безопасное, например, варёное мясо без специй или варёный желток.

Экономия на качестве корма

Использование дешёвого и некачественного корма может привести к проблемам со здоровьем кошки. Предпочтительнее выбирать корм высокого качества с достаточным содержанием мяса и витаминов, особенно беззерновой корм, который лучше усваивается и богат питательными веществами.

Перекорм

Чрезмерное потребление пищи может привести к ожирению, что опасно для здоровья кошки, поскольку излишек калорий способствует набору веса и может вызвать артрит или сердечные заболевания. Чтобы этого избежать, кормите кошку строго по расписанию и контролируйте размер порций.

Недостаточное внимание к питьевому режиму

Убедитесь, что ваш питомец употребляет достаточное количество воды. Вода должна быть всегда свежей и находиться в чистой миске в удобном месте. Использование фонтанчика для кошек или предложение влажного корма также способствует увеличению потребления влаги.

Частая смена корма

Регулярная смена корма может вызвать стресс у кошки. Если необходимо изменить рацион, делайте это постепенно на протяжении десяти дней, начиная смешивать новый корм со старым, постепенно увеличивая долю нового.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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