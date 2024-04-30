При кормлении домашних кошек важно избегать распространённых ошибок, которые могут ухудшить здоровье животных.
Вот несколько промахов, которых следует избегать, чтобы ваш питомец оставался здоровым:
Кормление кошек едой со стола
Хотя это может показаться невинным, такая пища часто содержит много специй, соли, сахара и добавок, опасных для кошек. Если вы хотите побаловать своего питомца, лучше предложить что-то безопасное, например, варёное мясо без специй или варёный желток.
Экономия на качестве корма
Использование дешёвого и некачественного корма может привести к проблемам со здоровьем кошки. Предпочтительнее выбирать корм высокого качества с достаточным содержанием мяса и витаминов, особенно беззерновой корм, который лучше усваивается и богат питательными веществами.
Перекорм
Чрезмерное потребление пищи может привести к ожирению, что опасно для здоровья кошки, поскольку излишек калорий способствует набору веса и может вызвать артрит или сердечные заболевания. Чтобы этого избежать, кормите кошку строго по расписанию и контролируйте размер порций.
Недостаточное внимание к питьевому режиму
Убедитесь, что ваш питомец употребляет достаточное количество воды. Вода должна быть всегда свежей и находиться в чистой миске в удобном месте. Использование фонтанчика для кошек или предложение влажного корма также способствует увеличению потребления влаги.
Частая смена корма
Регулярная смена корма может вызвать стресс у кошки. Если необходимо изменить рацион, делайте это постепенно на протяжении десяти дней, начиная смешивать новый корм со старым, постепенно увеличивая долю нового.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.