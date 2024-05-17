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Недвижимость в Москве: купить и не разориться

1:30
Недвижимость

Специалисты сервиса Сбербанка "Домклик" выяснили, что самая дешёвая студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продаётся за 1,9 млн рублей.

Недвижимость в Москве: купить и не разориться
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

За эту цену можно приобрести апартаменты-студию на третьем этаже кирпичного восьмиэтажного дома 1983 года постройки. В помещении площадью 6,1 квадратного метра сделан косметический ремонт. Окон в студии нет, однако можно оборудовать санузел. До станции метро "Электрозаводская" — 12 минут пешком.

На втором месте среди самых дешёвых предложений, по данным аналитиков из компании "Домклик", находится студия рядом с парком "Кусково". Апартаменты площадью 7,9 квадратных метра можно приобрести за 2,5 млн рублей. Они расположены на втором этаже дома 1970 года постройки, в котором сделан ремонт. Пространство разделено на зоны, есть второй ярус. Ближайшей станцией метро является "Рязанский проспект".

Замыкает тройку самых дешёвых студий Москвы лот в Щербинке. Это апартаменты-студия на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки. Цена — 2,69 млн рублей, площадь — 12,6 квадратных метра.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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