Белая собака пожелтела: что делать и стоит ли использовать отбеливатель

Белый цвет всегда привлекает внимание, будь то одежда, интерьер или белоснежные четвероногие друзья.
Иногда шерсть таких собак начинает желтеть. Люди пытаются решить эту проблему, меняя шампуни и увеличивая частоту купаний. Однако эксперты утверждают, что дело не только в гигиене.
К уходу за собакой белого окраса нужно подходить комплексно, иначе оттенки шерсти могут варьироваться от желтого до розоватого, как считает глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Причины
Изменение цвета шерсти не всегда связано с загрязнением. Возможно, у собаки возникли проблемы с кожей. Чтобы этого избежать, следует тщательно следить за рационом питомца.
На белой шерсти дисбаланс в питании заметен быстрее, чем на темной. Также необходимо внимательно следить за здоровьем глаз и ушей. Тревогу должны вызвать появление проплешин или выделений из глаз.
Что делать
Заводя собаку с белой шерстью, будьте готовы к тому, что уход за ней потребует больше времени и внимания.
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