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В России арестованы активы "ЮниКредит Банка"

1:27
Экономика

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы и счета АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG.

В России арестованы активы "ЮниКредит Банка"
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Арест был наложен на активы на сумму €462,6 млн, включая ценные бумаги, недвижимое имущество и средства на банковских счетах. Исключения составляют счета типа С и И. "Русхимальянс" подал иск к UniCredit Bank AG с требованием выплатить 45,7 млрд руб. по банковским гарантиям согласно контракту с Linde. Компания также подала иски к двум другим немецким банкам, Deutsche Bank и Commerzbank, с суммами претензий в 24 млрд руб. и 9 млрд руб. соответственно.

ООО "Русхимальянс" является совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи" по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Немецкие банки выступали гарантами сделки между "Русхимальянсом" и Linde, но перестали выполнять свои обязательства из-за санкций ЕС.

В январе 2023 года российский суд арестовал активы Linde на сумму 35 млрд руб.

Данная юридическая коллизия стала возможной в связи с санкционными ограничениями со стороны Евросоюза. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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