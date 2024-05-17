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В Москве больше не будут строить "курятники"

1:02
Недвижимость

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров. Об этом говорится в информационном письме Москомэкспертизы, которое есть в распоряжении РИА Недвижимость.

В Москве больше не будут строить "курятники"
Фото: Unsplash by Dan Gold is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В письме отмечается, что согласно Жилищному кодексу РФ, «студия» не относится к видам жилых помещений. Также указано, что согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, минимальная площадь однокомнатной квартиры должна быть не менее 28 квадратных метров, а двухкомнатной — не менее 44 квадратных метров.

Если эти требования не будут соблюдены, Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты. Кроме того, Мосгосстройнадзор будет следить за тем, чтобы на всех этапах строительства, от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию, соблюдались нормы по минимальным площадям жилых помещений.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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