Чесночный соус из Неаполя и спагетти: идеальное сочетание для вкусного и полезного ужина

Спагетти с чесночным соусом: вкусное блюдо на ужин

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот скромный соус из Неаполя состоит из простых продуктов. В его основе оливковое масло и поджаренный чеснок. Приготовьте вкусные спагетти с этим чесночным соусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Полкило спагетти

1/2 стакана оливкового масла

6 зубчиков чеснока

1/4 чайной ложки хлопьев красного перца

Соль и свежемолотый чёрный перец

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

1 чашка мелко натёртого сыра пармезан

Приготовление

Отварите спагетти. Поджарьте чеснок на оливковом масле в сотейнике. Добавьте в пасту хлопья красного перца, соль и чёрный перец. Влейте горячее оливковое масло и чеснок, посыпьте петрушкой и тёртым пармезаном.