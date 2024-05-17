Чесночный соус из Неаполя и спагетти: идеальное сочетание для вкусного и полезного ужина
Спагетти с чесночным соусом: вкусное блюдо на ужин
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Этот скромный соус из Неаполя состоит из простых продуктов. В его основе оливковое масло и поджаренный чеснок. Приготовьте вкусные спагетти с этим чесночным соусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- Полкило спагетти
- 1/2 стакана оливкового масла
- 6 зубчиков чеснока
- 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца
- Соль и свежемолотый чёрный перец
- 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки
- 1 чашка мелко натёртого сыра пармезан
Приготовление
- Отварите спагетти.
- Поджарьте чеснок на оливковом масле в сотейнике.
- Добавьте в пасту хлопья красного перца, соль и чёрный перец. Влейте горячее оливковое масло и чеснок, посыпьте петрушкой и тёртым пармезаном.
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