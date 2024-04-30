Вот как финики влияют на здоровье, если есть их каждый день. Узнайте всё о пользе этого сухофрукта!

Какие болезни лечат финики?

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Финики — плоды финиковой пальмы. Многие к ним относятся без должного почтения, вроде бы обычный сладкий сухофрукт, однако финики имеют ряд преимуществ для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by AKCD2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для начала в них много питательных веществ, клетчатки. Они также содержат небольшое количество необходимых витаминов и минералов, таких как тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, витамины А и К, железо, натрий и кальций. Одна порция в 100 г свежих фиников содержит около 280 калорий, обеспечивает более 15% ежедневной потребности во многих необходимых минералах, таких как медь, калий, магний и селен.

Финики могут зарядить вас энергией. Это отличный перекус в полдень. Они богаты натуральными сахарами, такими как глюкоза и фруктоза, которые клетки используют для получения энергии. Финики богаты железом, поэтому их стоит включать в рацион при анемии.

Финики помогут сохранить остроту ума даже в старости. Большинство питательных веществ, содержащихся в них, таких как цинк и витамин А, могут защитить клетки мозга от окислительного стресса и воспаления. Эти два фактора связаны с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Финики помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови и артериальное давление, тем самым снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон они могут избавить от запора.

Финики содержат бор — минерал, который помогает организму лучше усваивать питательные вещества, необходимые для построения костей. Финики к тому же богаты питательными веществами, способствующими укреплению костей, такими как фосфор, кальций и магний.

Из-за своей высокой калорийности финики отлично подходят для людей, которым необходимо набрать вес. В сочетании с физическими упражнениями и в составе сбалансированной диеты финики могут помочь вам нарастить мышечную массу в кратчайшие сроки.