Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные создали метод, помогающий восстановить контроль над руками после травм
Это должно быть у любого дачника
Риелтор назвал запрещённые при продаже жилья фразы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Мерил Стрип не думала, что будет сниматься в фильмах после 40 лет
В Пермском Политехе улучшили 3D-печать плазменной наплавкой
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Редкое опасное явление: метеорологи объяснили, почему грозовые тучи иногда похожи на медузу

NASA показала редкое 300-километровое грозовое облако в форме медузы

1:29
Наука

Управляемый NOAA американский метеорологический спутник Suomi NPP снял необычное фото: грозовое облако над Африкой выглядит как медуза. Метеорологи объяснили, с чем связано это редкое явление.

NASA показала редкое 300-километровое грозовое облако в форме медузы
Фото: NASA is licensed under public domain

Странное облако длиной около 300 км было запечатлено рано утром 27 сентября 2018 года. "Колокол" медузы — над городом Мопти, а "щупальца" простираются до Буркина-Фасо.

Странное облако стало результатом метеорологического явления, известного как граница оттока, которое, по сути, представляет собой ударную волну быстро движущегося воздуха, исходящую от грозовых облаков. Оно случается, когда холодный воздух из облака резко опускается вниз, вытесняя вверх тёплые массы, объясняет метеоролог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джозеф Мунчак.

Облака при этом принимают форму наковальни, их называют шельфовые или рулонные. Но иногда ветер нарушает привычную форму облачности, и тогда сверху кажется, что образовалась медуза.

В засушливых регионах на границе оттока могут возникать так называемые хабубы — мощные пыльные бури, всегда внезапные и короткие. Иногда вместе с песком сильная турбулентность несёт насекомых, семена и даже птиц.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев Чтобы победить врага, надо его понять Виктор Пахомов Российские блогеры сообщают об успехах десантников РФ по освобождению Крынок Любовь Степушова
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Последние материалы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Почему вы слышите хруст во время тренировок
Закуски, которые можно есть перед сном без ущерба для фигуры
Эксперты рассказали, как правильно наказывать кошку
Ксения Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Тщательно очищаем участок от крапивы
Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников