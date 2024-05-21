Редкое опасное явление: метеорологи объяснили, почему грозовые тучи иногда похожи на медузу

NASA показала редкое 300-километровое грозовое облако в форме медузы

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Управляемый NOAA американский метеорологический спутник Suomi NPP снял необычное фото: грозовое облако над Африкой выглядит как медуза. Метеорологи объяснили, с чем связано это редкое явление.

Фото: NASA is licensed under public domain

Странное облако длиной около 300 км было запечатлено рано утром 27 сентября 2018 года. "Колокол" медузы — над городом Мопти, а "щупальца" простираются до Буркина-Фасо.

Странное облако стало результатом метеорологического явления, известного как граница оттока, которое, по сути, представляет собой ударную волну быстро движущегося воздуха, исходящую от грозовых облаков. Оно случается, когда холодный воздух из облака резко опускается вниз, вытесняя вверх тёплые массы, объясняет метеоролог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джозеф Мунчак.

Облака при этом принимают форму наковальни, их называют шельфовые или рулонные. Но иногда ветер нарушает привычную форму облачности, и тогда сверху кажется, что образовалась медуза.

В засушливых регионах на границе оттока могут возникать так называемые хабубы — мощные пыльные бури, всегда внезапные и короткие. Иногда вместе с песком сильная турбулентность несёт насекомых, семена и даже птиц.