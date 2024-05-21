Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риелтор назвал запрещённые при продаже жилья фразы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Мерил Стрип не думала, что будет сниматься в фильмах после 40 лет
В Пермском Политехе улучшили 3D-печать плазменной наплавкой
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Почему вы слышите хруст во время тренировок
Закуски, которые можно есть перед сном без ущерба для фигуры
Борьба с масложором двигателя: реальные решения или временные пластыри?

Эти народные методы могут убить ваш двигатель

0:54
Авто

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой повышенного расхода моторного масла, исследуя различные народные методы для её решения.

Эти народные методы могут убить ваш двигатель
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Среди популярных подходов: использование присадок в масло для восстановления уплотнений и уменьшения зазоров, что может временно снизить потребление масла; изменение вязкости масла на более густое для уменьшения утечек; ручная чистка кольцевых канавок и замена поршневых колец для борьбы с отложениями, и использование герметиков для уплотнения сальников и прокладок.

Однако, несмотря на краткосрочные улучшения, эти методы не решают первопричину износа и могут в долгосрочной перспективе привести к серьёзным и дорогостоящим повреждениям двигателя. Важно подходить к решению проблемы масложора с пониманием возможных рисков и последствий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев Чтобы победить врага, надо его понять Виктор Пахомов Российские блогеры сообщают об успехах десантников РФ по освобождению Крынок Любовь Степушова
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Последние материалы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Почему вы слышите хруст во время тренировок
Закуски, которые можно есть перед сном без ущерба для фигуры
Эксперты рассказали, как правильно наказывать кошку
Ксения Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Тщательно очищаем участок от крапивы
Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников