Хуснуллин обозначил масштабы проблемы аварийного жилья в России: миллионы квадратных метров

Около 2 миллионов кв. метров жилья ежегодно признают аварийным, сообщил Хуснуллин

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Около 2 миллионов квадратных метров жилья ежегодно признают аварийным, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал РИА Новости, как правительство собирается решать эту насущную проблему.

Фото: Сайт главы Чеченской республики is licensed under public domain

"В год у нас признаётся около 2 миллионов квадратных метров аварийным жильем, — уточнил замглавы кабмина. — Если этот тренд будет продолжаться, то у нас до 2030 года добавится еще 15-20 миллионов квадратных метров аварийного жилья, и нужно запустить механизм его замещения".

По словам Хуснуллина, это значит, что нужно строить больше жилья, чем ветшает — до 2,5 миллионов квадратных метров на замену.

Пока что эти цели сложно назвать достижимыми — программа по аварийному жилью в стране ещё "до конца не сбалансирована". "Наша задача — собрать программу аварийного жилья до 30-го года, а потом её сделать саморегулируемой, самодостаточной и дальше уже толкать до 2036-го и дальше", — пояснил вице-премьер.

К реализации амбициозных планов предполагается привлечь частный бизнес: "Уже сейчас в проектах, где двух- и трёхэтажные дома, бизнес прямо активно обращается к властям, чтобы за свои деньги расселять".