Дракон наносит ответный удар: Китай ввёл жёсткие санкции против ведущих американских компаний

Власти Китая объявили о введении санкций против трёх американских компаний в связи с поставками вооружения Тайваню, как сообщила пресс-служба Министерства коммерции Китая.
Санкции затрагивают General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security.
Этим компаниям запрещено ввозить и вывозить продукцию в Китай, а также инвестировать в китайскую экономику. Кроме того, топ-менеджерам указанных фирм запрещён въезд в Китай и получение вида на жительство.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за их высокого качества.
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