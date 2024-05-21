Дракон наносит ответный удар: Китай ввёл жёсткие санкции против ведущих американских компаний

Китай ввёл санкции против трёх американских компаний из-за поставок оружия Тайваню

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая объявили о введении санкций против трёх американских компаний в связи с поставками вооружения Тайваню, как сообщила пресс-служба Министерства коммерции Китая.

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Санкции затрагивают General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security.

Этим компаниям запрещено ввозить и вывозить продукцию в Китай, а также инвестировать в китайскую экономику. Кроме того, топ-менеджерам указанных фирм запрещён въезд в Китай и получение вида на жительство.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за их высокого качества.