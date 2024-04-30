Туристическая страховка, ОМС и ДМС — какой полис выбрать для поездки по России и за границу

Banki.ru: получить медпомощь в путешествии можно по турстраховке, ОМС и ДМС

4:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

В путешествии может произойти всякое: отравление, обострение хронического заболевания, травма. Для таких случаев есть страховой полис, который поможет получить медпомощь там, где вы находитесь. Эксперты Banki. ru рассказали, как это сделать.

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По каким полисам можно получить медпомощь в поездке

Их три: туристическая страховка, полисы ОМС и ДМС.

При поездке за границу оптимальный вариант — туристическая страховка выезжающих за рубеж (ВЗР). Она позволяет получить экстренную медпомощь за счёт страховщика. Стоимость зависит от количества дней поездки, страны пребывания и других условий. Покупать его нужно за несколько дней до поездки, так как полис начинает действовать не сразу.

Полис ДМС позволяет обратиться за медпомощью в частные клиники за счёт страховой компании. Отличие от страховки путешественника — в сроке, полноте покрытия и территории действия. Чаще всего ДМС действует только в регионе проживания человека, но иногда в них входит и страховка для путешествия. Если у вас есть такой полис, перед поездкой уточните, будет ли он действовать там, куда вы направляетесь.

Полис ОМС позволяет получить бесплатную помощь в государственных медучреждениях на территории России. При путешествии внутри страны его будет достаточно для получения экстренной базовой медпомощи.

Как получить медпомощь по ВЗР

Расходы на оказание медпомощи будут возмещены по страховому полису, если травма или болезнь покрываются конкретным договором, а застрахованный не нарушил регламент обращения к страховщику при наступлении страхового случая.

Первое правило ВЗР — сразу после наступления страхового случая обратиться к своему страховщику или ассистанс (компания-партнер в стране пребывания) и сообщить о страховом случае. Контакты указаны в полисе.

После этого дождитесь направления в клинику или прибытия доктора, если вам нужна неотложная помощь. Если поменять порядок и обратиться к страховщику уже после получения лечения, вам могут отказать в выплате.

Исключение — если ситуация экстренная. Тогда вы можете самостоятельно вызвать скорую, а потом уведомить страховую или ассистанс. Но лучше сделать это как можно скорее.

Перед поездкой обратите внимание, включена ли в полис путешественника франшиза. Если да, то часть расходов на лечение вам придётся оплачивать самостоятельно.

Как получить помощь в поездке по ДМС

Полис ДМС дополняет туристическую страховку, но не заменяет её. Стандартный договор не действует за границей, а помощь по нему оказывается только в определённых частных медцентрах.

При этом некоторые компании предлагают программы ДМС, действующие за рубежом. От страховки туристов они отличаются тем, что помимо неотложной включают в себя плановую медпомощь, например, мониторинг состояния клиента при хроническом заболевании в стадии ремиссии.

Чтобы получить помощь по ДМС в поездке, нужно позвонить в страховую или записаться на приём в выбранную клинику. Сообщите свои данные и номер договора, чтобы убедиться, что страховка покроет приём у врача и лечение.

Как получить помощь в поездке по ОМС

У полиса ОМС есть ограничения. Без прикрепления к поликлинике в новом городе и без полиса ОМС можно получить только экстренную и неотложную помощь, в том числе при обострении хронических заболеваний.

Отправляясь в другой регион России на пару месяцев, нужно взять с собой полис, но прикрепляться к поликлинике в месте пребывания необязательно. Вас обязаны принять по ОМС и паспорту в любом государственном медучреждении, даже если ситуация не критическая, например, при симптомах ОРВИ.

Если вы переезжаете на более долгий срок, то есть смысл прикрепиться к поликлинике в этом регионе. оВ этом случае вы сможете воспользоваться не только базовой, но и территориальной программой страхования, а они отличаются по наполнению в зависимости от региона.