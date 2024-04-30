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Вакцина AstraZeneca от COVID-19 была низкого качества

Родственники умерших от вакцины AstraZeneca судятся с компанией

1:43
Мир

Фармацевтическая компания AstraZeneca, возможно, будет вынуждена выплатить более 250 миллионов фунтов в качестве компенсации. Причиной этого стало обнаружение очень редкого побочного эффекта, связанного с образованием тромбов, который вызывает их вакцина против Covid.

Родственники умерших от вакцины AstraZeneca судятся с компанией
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно информации DailyMail, в Высокий суд Лондона было подано 51 дело. Адвокаты, представляющие жертв и их семьи, подали иск против AstraZeneca в соответствии с Законом о защите прав потребителей 1987 года.

Они утверждают, что вакцина являлась "дефектным продуктом", который "не был настолько безопасным, как обычно имели право ожидать потребители". Семьи утверждают, что вакцина AstraZeneca стала причиной травм и даже смерти их близких.

AstraZeneca полностью отвергает эти обвинения. Однако у компании нет другого выбора, кроме как принять решение суда в пользу истцов, поскольку это может привести к искам во многих странах и фактически обанкротить компанию.

В то же время и конкуренты компании из корпорации Pfizer не преуспели в разработке успешной вакцины. Выяснилось, что ещё до массовых клинических исследований корпорация заплатила Урсуле фон дер Ляйен — главе еврокомиссии за получение лицензии на продажу вакцины. От применения этой вакцины также были зафиксированы случаи инвалидизации и смерти. 

Касательно российской вакцины Sputnik V никаких негативных отзывов не поступало, хотя распространяли её более, чем в 150 странах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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