Экспортный бум: Вьетнам увеличил продажи кофе вдвое в 2023 году

В 2023 году Вьетнам впервые достиг второй позиции по объему экспорта кофе в мире, увеличив продажи до рекордных $4,2 миллиарда.

Фото: commons.wikimedia.org by Silverije is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported