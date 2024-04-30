Экспортный бум: Вьетнам увеличил продажи кофе вдвое в 2023 году

Вьетнам впервые вышел на второе место в мире по экспорту кофе

В 2023 году Вьетнам впервые достиг второй позиции по объему экспорта кофе в мире, увеличив продажи до рекордных $4,2 миллиарда.

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По данным РИА Новости, объем экспорта вьетнамского кофе вырос на 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Этот результат позволил Вьетнаму опередить традиционных лидеров в экспорте кофейных зерен, включая Швейцарию, которая теперь занимает третье место в мировом рейтинге.

Несмотря на снижение на 14% по сравнению с предыдущим годом, Бразилия по-прежнему остается неоспоримым лидером с объемом экспорта в $7,35 миллиарда.

Помимо Вьетнама, в 2023 году увеличили экспорт кофе Испания и Франция. Тем временем поставки сократились у других крупных участников рынка, таких как Гватемала, Индонезия, Никарагуа и Индия.