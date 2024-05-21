Как наказать кошку: ответ без смс и регистрации

Какому хозяину понравится, если его питомец ходит мимо лотка, царапает мебель или грызет провода?
Но дело в том, что такое поведение, нежелательное для нас, для кошки является совершенно нормальным. Поэтому физическое наказание не решит проблему, а только вызовет у животного стресс.
Чтобы исправить поведение любимца, сначала нужно выяснить причины, которые заставляют его так поступать.
Если медицинские причины исключены, можно использовать так называемые анонимные наказания, которые безопасны для кошек. Например, наклейте двустороннюю липкую ленту на поверхности, которые часто царапают кошки.
Есть и другие варианты: струя сжатого воздуха, реагирующая на движение, или автоматический распылитель воды. Важно, чтобы наказание не исходило от вас. Если вы сами будете обливать кошку водой, она быстро поймет, кто это делает.
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