Как наказать кошку: ответ без смс и регистрации

Эксперты рассказали, как правильно наказывать кошку

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Какому хозяину понравится, если его питомец ходит мимо лотка, царапает мебель или грызет провода?

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но дело в том, что такое поведение, нежелательное для нас, для кошки является совершенно нормальным. Поэтому физическое наказание не решит проблему, а только вызовет у животного стресс.

Чтобы исправить поведение любимца, сначала нужно выяснить причины, которые заставляют его так поступать.

Если медицинские причины исключены, можно использовать так называемые анонимные наказания, которые безопасны для кошек. Например, наклейте двустороннюю липкую ленту на поверхности, которые часто царапают кошки.

Есть и другие варианты: струя сжатого воздуха, реагирующая на движение, или автоматический распылитель воды. Важно, чтобы наказание не исходило от вас. Если вы сами будете обливать кошку водой, она быстро поймет, кто это делает.