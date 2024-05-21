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Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон": непредсказуемая комедия с предсказуемым финалом!

Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"

2:35
Культура

"Титаник" — это сатирическая комедия с уже фирменной легкостью и иронией квартета в стиле StandUp-кабаре.

Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Фото: zayachiyston.ru by Пресс-служба квартета Заячий стон is licensed under Public domain

Спектакль прольет свет на всемирно известное событие и заставит посмотреть на него под разными углами. Что, если "Титаник" — это мы с вами?

Вас ждёт настоящий коктейль из песен, юмора и монологов про наши с вами айсберги, которые могут нас потопить.

Виталий Боровик, актёр театра "Заячий стон":

"Титаник” для меня — олицетворение сил судьбы, рока, чего-то неизбежного. Рядом с этим гигантским кораблем человек ощущает себя неспособным сопротивляться со стихией и неизбежностью, но при этом крайне важно не потерять самого себя".

Кирилл Петров, актёр театра "Заячий стон":

"Мы решили обратиться к истории "Титаника”, но рассказать не про ту трагедию, что случилась в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, а на примере этого крушения показать, как различные мелочи влияют на нашу жизнь. Как, к примеру, случайно забытый бинокль стал одной из возможных причин крушения такого гиганта? Спектакль "Титаник” — проекция нашей жизни, которая всегда имеет начало и конец. Вместе мы постараемся найти способ, как жить так, чтобы максимально долго не встретиться со своим айсбергом".

Алексей Поляков, актёр театра "Заячий стон":

"Титаник — метафора нашего мира. Мы каждый день встречаемся на своем пути с различными айсбергами — забыл поменять резину и попал в гололед, опоздал на работу или экзамен. "Титаник” — история об излишней самоуверенности и халатности. Истории, которые произошли с "Титаником” и которые могли бы с ним произойти, мы и расскажем в серии скетчей".

Максим Амельченко, актёр театра "Заячий стон":

"Спектакль рассказывает обо всех нас — плывущих по океану жизни и рано или поздно встречающих свой айсберг. Как продолжится наше плавание, как не потонуть раньше, чем нужно, можно ли отдалить это роковое событие? Наш спектакль — это тоже "Титаник”, который все время норовит утонуть, а мы ищем возможности его спасти и всё-таки попытаться доплыть до Нью-Йорка".

Дата и время: 23 мая и 18 июня 20:00

Место: СТД РФ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8А)

Ссылка на страницу спектакля

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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