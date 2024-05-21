Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные создали метод, помогающий восстановить контроль над руками после травм
Это должно быть у любого дачника
Риелтор назвал запрещённые при продаже жилья фразы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Мерил Стрип не думала, что будет сниматься в фильмах после 40 лет
В Пермском Политехе улучшили 3D-печать плазменной наплавкой
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Принятие нового закона об ОСАГО повысит стоимость полисов из-за увеличения страховых выплат

Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта

1:18
Страхование

В 2024 году водителей ожидают важные изменения в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Правительство недавно поддержало законопроект, который предусматривает увеличение страхового возмещения при оформлении ДТП без участия полиции со 100 до 200 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".

Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Инициаторами этого законопроекта стали депутаты фракции "Новые люди". В документе указано, что для реализации предложенных изменений потребуется расширение доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным со страховыми случаями, чтобы эффективно решать вопросы о страховом возмещении.

Однако, по мнению члена совета директоров группы содействия "Дельта" Глеба Виленского, принятие законопроекта приведет к повышению стоимости полисов ОСАГО, пишет "bfm.ru".

Эксперт объяснил, что упрощение процедуры возмещения ущерба косвенно увеличивает убыточность страховых компаний, то есть размер выплат. В результате страховые компании будут вынуждены повысить стоимость страховки для автовладельцев, чтобы покрыть дополнительные расходы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев Чтобы победить врага, надо его понять Виктор Пахомов Российские блогеры сообщают об успехах десантников РФ по освобождению Крынок Любовь Степушова
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Последние материалы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Почему вы слышите хруст во время тренировок
Закуски, которые можно есть перед сном без ущерба для фигуры
Эксперты рассказали, как правильно наказывать кошку
Ксения Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Тщательно очищаем участок от крапивы
Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников