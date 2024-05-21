Принятие нового закона об ОСАГО повысит стоимость полисов из-за увеличения страховых выплат

Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году водителей ожидают важные изменения в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Правительство недавно поддержало законопроект, который предусматривает увеличение страхового возмещения при оформлении ДТП без участия полиции со 100 до 200 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".

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Инициаторами этого законопроекта стали депутаты фракции "Новые люди". В документе указано, что для реализации предложенных изменений потребуется расширение доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным со страховыми случаями, чтобы эффективно решать вопросы о страховом возмещении.

Однако, по мнению члена совета директоров группы содействия "Дельта" Глеба Виленского, принятие законопроекта приведет к повышению стоимости полисов ОСАГО, пишет "bfm.ru".

Эксперт объяснил, что упрощение процедуры возмещения ущерба косвенно увеличивает убыточность страховых компаний, то есть размер выплат. В результате страховые компании будут вынуждены повысить стоимость страховки для автовладельцев, чтобы покрыть дополнительные расходы.