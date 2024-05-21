Nature Medicine: учёные разработали метод, позволяющий частично восстановить чувствительность и подвижность рук после травм позвоночника

Учёные создали метод, помогающий восстановить контроль над руками после травм

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа учёных во главе с профессором Федеральной политехнической школы Лозанны Грегуаром Куртеном разработала метод реабилитации, помогающий частично восстановить контроль над руками пациентам с травмой позвоночника.

Фото: flickr.com by M.Peinado is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Проведённые нами опыты показали, что созданный нами прибор и терапия на его базе оказалась безопасной и эффективной для 72% участников испытаний. Она не только улучшила силу рук пациентов и их контроль над движениями руками, но и также значительно повысила их чувствительность к прикосновениям и нажатиям", — заявили авторы метода.

Во время терапии происходит воздействие электродами, подключёнными к компьютеру. Он даёт команду о передаче электрических импульсов и стимуляции спинного мозга.

Пациентам-добровольцам провели 24 сессии терапии. Разработчики рассчитывают, что эта методика сможет помочь в реабилитации пациентов со старыми травмами позвоночника, пишет журнал Nature Medicine.