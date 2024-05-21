Nature Medicine: учёные разработали метод, позволяющий частично восстановить чувствительность и подвижность рук после травм позвоночника

Группа учёных во главе с профессором Федеральной политехнической школы Лозанны Грегуаром Куртеном разработала метод реабилитации, помогающий частично восстановить контроль над руками пациентам с травмой позвоночника.
"Проведённые нами опыты показали, что созданный нами прибор и терапия на его базе оказалась безопасной и эффективной для 72% участников испытаний. Она не только улучшила силу рук пациентов и их контроль над движениями руками, но и также значительно повысила их чувствительность к прикосновениям и нажатиям", — заявили авторы метода.
Во время терапии происходит воздействие электродами, подключёнными к компьютеру. Он даёт команду о передаче электрических импульсов и стимуляции спинного мозга.
Пациентам-добровольцам провели 24 сессии терапии. Разработчики рассчитывают, что эта методика сможет помочь в реабилитации пациентов со старыми травмами позвоночника, пишет журнал Nature Medicine.
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