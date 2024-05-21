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Nature Medicine: учёные разработали метод, позволяющий частично восстановить чувствительность и подвижность рук после травм позвоночника

Учёные создали метод, помогающий восстановить контроль над руками после травм

1:04
Здоровье

Группа учёных во главе с профессором Федеральной политехнической школы Лозанны Грегуаром Куртеном разработала метод реабилитации, помогающий частично восстановить контроль над руками пациентам с травмой позвоночника.

Учёные создали метод, помогающий восстановить контроль над руками после травм
Фото: flickr.com by M.Peinado is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Проведённые нами опыты показали, что созданный нами прибор и терапия на его базе оказалась безопасной и эффективной для 72% участников испытаний. Она не только улучшила силу рук пациентов и их контроль над движениями руками, но и также значительно повысила их чувствительность к прикосновениям и нажатиям", — заявили авторы метода.

Во время терапии происходит воздействие электродами, подключёнными к компьютеру. Он даёт команду о передаче электрических импульсов и стимуляции спинного мозга.

Пациентам-добровольцам провели 24 сессии терапии. Разработчики рассчитывают, что эта методика сможет помочь в реабилитации пациентов со старыми травмами позвоночника, пишет журнал Nature Medicine.

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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