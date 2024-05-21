Рассказываем, как безопасно избавиться от крапивы на дачном участке

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Тщательно очищаем участок от крапивы

1:48
Садоводство » Советы

Крапива — это одно из самых распространённых растений на участках и в садах. Её острые листья и жгучие волоски могут причинить неприятные ощущения при контакте с кожей. Кроме того, крапива может быстро распространяться и засорять участок, что делает её нежелательным гостем на любом садовом участке. Поэтому, если крапива начала надоедать и портить внешний вид вашего участка, необходимо принять меры по её безопасному удалению.

Тщательно очищаем участок от крапивы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell

Первым шагом при удалении крапивы - необходимо надеть, например, перчатки. Во время работы с этим растением необходимо защитить кожу рук от возможного контакта с её острыми листьями. Также рекомендуется надеть плотную одежду, чтобы предотвратить проникновение волосков крапивы на кожу.

Следующим шагом будет подготовка инструментов для удаления крапивы. Для этой процедуры подойдут обычные садовые инструменты, такие как лопата, секаторы или коса. Важно, чтобы они были острыми и чистыми, чтобы избежать повреждения растений и возможного заражения болезнями.

Если растение ещё молодое и не успело образовать корневую систему, то его можно просто вырвать из земли. Однако, если крапива уже выросла и имеет развитую корневую систему, то необходимо выкопать её целиком, чтобы избежать повторного роста.

После удаления крапивы необходимо тщательно очистить участок от остатков растения и его корней. Это поможет предотвратить повторный рост крапивы. Также рекомендуется обработать землю специальными средствами, которые помогут уничтожить остатки корней и предотвратить рост новых растений.

Как мы избавились от крапивы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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