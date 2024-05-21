Яна Рудковская высказалась о романе Анджелины Джоли с актёром из фильма "Мастер и Маргарита"

Яна Рудковская порадовалась за личную жизнь Анджелины Джоли

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская считает, что роман Анджелины Джоли со звездой фильма "Мастер и Маргарита" положительно отразиться на внешности звезды Голливуда.

Фото: https://www.instagram.com/angelinajolie by Инстаграм Анджелины Джоли is licensed under public doman

Свою радость по поводу того, что Анджелина Джоли нашла свою любовь, Рудковская выразила в социальных сетях

"Может, Джоли наконец станет счастлива и к ней вернутся её потрясающая холеность и с*кс во взгляде? Если правда, что она встречается с Воландом из русской "Мастера и Маргариты", то держу пальчики скрещёнными, чтобы они стали появляться вместе на публике", — написала продюсер Димы Билана в личном Telegram-канале.

Рудковская пристально следит за личной жизнью Джоли и не в первый раз высказывается о самой красивой женщине мира. Яна отмечала ранее, что они с Анджелиной ровесницы.

Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли заподозрили в романе с актёром Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в фильме "Мастер и Маргарита". Вместе парочка проводила время в Берлине, ужиная в ресторане и гуляя по городу.