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Яна Рудковская высказалась о романе Анджелины Джоли с актёром из фильма "Мастер и Маргарита"

Яна Рудковская порадовалась за личную жизнь Анджелины Джоли

1:06
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская считает, что роман Анджелины Джоли со звездой фильма "Мастер и Маргарита" положительно отразиться на внешности звезды Голливуда.

Яна Рудковская порадовалась за личную жизнь Анджелины Джоли
Фото: https://www.instagram.com/angelinajolie by Инстаграм Анджелины Джоли is licensed under public doman

Свою радость по поводу того, что Анджелина Джоли нашла свою любовь, Рудковская выразила в социальных сетях

"Может, Джоли наконец станет счастлива и к ней вернутся её потрясающая холеность и с*кс во взгляде? Если правда, что она встречается с Воландом из русской "Мастера и Маргариты", то держу пальчики скрещёнными, чтобы они стали появляться вместе на публике", — написала продюсер Димы Билана в личном Telegram-канале.

Рудковская пристально следит за личной жизнью Джоли и не в первый раз высказывается о самой красивой женщине мира. Яна отмечала ранее, что они с Анджелиной ровесницы.

Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли заподозрили в романе с актёром Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в фильме "Мастер и Маргарита". Вместе парочка проводила время в Берлине, ужиная в ресторане и гуляя по городу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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