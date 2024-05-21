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Стоп-фразы: ни в коем случае не говорите их, если действительно хотите продать квартиру

Риелтор назвал запрещённые при продаже жилья фразы

1:41
Недвижимость

Любые продажи — это в известной мере искусство. К недвижимости это тоже относится, может, даже и в большей степени — в силу её дороговизны. Как не допустить ошибок при продаже квартиры, сказав покупателю что-то не то, объяснил эксперт по недвижимости Феликс Альберт.

Риелтор назвал запрещённые при продаже жилья фразы
Фото: Mos.ru

"Продажа — это слова, образы, эмоции. Продажа недвижимости — сильные слова и сильные эмоции!" — сказал он порталу "Домклик".

Фразы, которые нельзя говорить покупателю ваших квадратных метров

Кому надо, тот и так купит

Так говорят в ответ на критику объекта. И — совершенно ошибочно. Если потенциальный покупатель заметил недостатки — значит, товар его заинтересовал.

Лучше сформулировать иначе: что вы готовы к устранению минусов, если предложат хорошую цену.

Смотрите побыстрее, у меня нет времени

Оскорбительная фраза, из которой со всей очевидностью следует отсутствие заинтересованности в сделке. Если у вас действительно нет времени — лучше договоритесь о переносе показа на другое время.

Я никуда не спешу

Эту фразу Альберт назвал "эпическим провалом". Он призвал и покупателей, и продавцов никогда не произносить эти слова. Лучше обозначить дату, к которой вы готовы принять решение о сделке — это свидетельствует о серьёзности намерений.

Какая вам разница, почему я продаю

Любые попытки что-то скрыть подозрительны. Если покупатель интересуется причиной продажи недвижимости, а вы не хотите её озвучивать — придумайте что-нибудь правдоподобное: например, хотите улучшить свои жилые условия.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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