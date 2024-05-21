Банановый мусс без яиц с добавлением сока лайма и мёда: вкусный десерт, который обязательно понравится сладкоежкам

Как приготовить банановый мусс без яиц

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Делимся с вами рецептом десерта, приготовленного из бананов, мёда, свежих сливок и сока лайма. Он явно доставит удовольствие сладкоежкам.

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Ингредиенты

8 бананов

300 мл свежих сливок

3 столовые ложки мёда

6 капель сока лайма

Приготовление

Очистите и разомните вилкой бананы. В большой миске смешайте банановое пюре и сок лайма. К этому пюре добавьте свежие сливки, мёд, взбейте смесь в блендере. Вылейте тесто в небольшие стеклянные сервировочные стаканчики и поставьте в холодильник, пока мусс не застынет. Подавайте мусс охлаждённым, украсьте нарезанными бананами.