Банановый мусс без яиц с добавлением сока лайма и мёда: вкусный десерт, который обязательно понравится сладкоежкам
Как приготовить банановый мусс без яиц
0:45
Делимся с вами рецептом десерта, приготовленного из бананов, мёда, свежих сливок и сока лайма. Он явно доставит удовольствие сладкоежкам.
Фото: commons.wikimedia.org by traaf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 8 бананов
- 300 мл свежих сливок
- 3 столовые ложки мёда
- 6 капель сока лайма
Приготовление
- Очистите и разомните вилкой бананы. В большой миске смешайте банановое пюре и сок лайма. К этому пюре добавьте свежие сливки, мёд, взбейте смесь в блендере.
- Вылейте тесто в небольшие стеклянные сервировочные стаканчики и поставьте в холодильник, пока мусс не застынет.
- Подавайте мусс охлаждённым, украсьте нарезанными бананами.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru