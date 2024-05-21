С вами говорят суставы: почему вы слышите хруст?

Почему вы слышите хруст во время тренировок

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Суставы могут хрустеть при физической нагрузке по ряду причин. Одна из причин — это износ хрящевой ткани, который с возрастом может привести к трении и скрипу в суставах. При различных физических нагрузках происходит смещение, растяжение и колебание составных частей сустава.

Почему мы слышим ХРУСТ В КОЛЕНЯХ? Последствия неизбежны…

Другой причиной может быть трение поверхностей суставов из-за недостаточной смазки или износа хрящевой ткани. Это может произойти из-за неправильной техники выполнения упражнений, излишней нагрузки на суставы или из-за возрастных изменений. Хрустящие звуки могут возникать из-за неправильной выработки суставной жидкости или из-за неровностей в поверхности сустава.

Иногда хруст суставов может быть безвредным физиологическим явлением, особенно если не сопровождается болевыми ощущениями или отечностью. Однако, если хруст суставов сопровождается болями, ограничением движения или отеком, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Важно помнить, что иногда хрустящие суставы могут быть признаком более серьезных проблем, поэтому при постоянном дискомфорте или боли следует обратиться к врачу для профессионального совета.