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Дачная аптечка: что там должно быть

Это должно быть у любого дачника

2:08
Садоводство » Советы

Дачная аптечка — это неотъемлемый атрибут любого садовода. Ведь на даче всегда есть риск получить травму или заболеть, особенно во время активных работ на приусадебном участке. Поэтому важно иметь под рукой небольшой набор лекарств и медицинских принадлежностей, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь себе или своим близким.

Это должно быть у любого дачника
Фото: flickr.com by Russell Bernice is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое, что должно быть в дачной аптечке — это антисептик. Независимо от того, какая травма получена, необходимо обработать ее рану, чтобы предотвратить возможное заражение. Для этого подойдет перекись водорода, йод, зеленка или спирт. Также полезно иметь в аптечке антисептические салфетки или спреи для удобства использования.

Второй важный компонент — это бинты и пластыри. Они помогут зафиксировать рану и предотвратить ее загрязнение. Бинты могут быть различных размеров и форм, поэтому лучше иметь несколько вариантов в аптечке. Также полезно иметь водонепроницаемые пластыри для защиты ран на руках и ногах во время работы на участке.

Третий важный компонент — это болеутоляющие и жаропонижающие препараты. Ведь на даче легко переохладиться или перегреться, что может привести к головной боли или лихорадке. Поэтому в аптечке должны быть таблетки от головной боли, парацетамол или ибупрофен для снижения температуры.

Кроме того, полезно иметь в аптечке препараты от аллергии и простуды. На даче часто встречаются различные растения, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Поэтому иметь при себе антигистаминные препараты будет полезно. Также необходимо иметь средства от кашля и насморка, чтобы в случае простуды не откладывать лечение.

Наконец, важно помнить о средствах для ухода за кожей. На даче кожа может подвергаться повышенному воздействию солнца, ветра и пыли, поэтому необходимо иметь крем для смягчения и увлажнения кожи, а также солнцезащитный крем.

Ваше здоровье. Дачная аптечка
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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