Полезные вечерние перекусы: как не навредить фигуре

Закуски, которые можно есть перед сном без ущерба для фигуры

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто желание перекусить посещает нас вечером, когда большинство продуктов не рекомендуется употреблять, чтобы не набрать лишний вес. Однако не стоит расстраиваться и закрывать холодильник. Мы собрали топ продуктов для вечернего перекуса, которые не помешают вашей подготовке к лету.

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Нежирные сорта рыбы — отличный способ перекусить и восполнить дефицит полезных элементов в организме. Белая рыба содержит фосфор и белок, необходимые для правильной работы организма, хорошо усваивается и не вызывает изжоги. Лучше всего запекать рыбу и подавать с легкими овощами на пару, следя за размером порции.

Куриные яйца — источник белка и полезных жиров. В 100 граммах яичной массы всего 150 калорий, поэтому одно или два яйца не навредят вашей фигуре. Диетологи считают, что в яйцах идеальный баланс углеводов, белков и жиров, что облегчает их усвоение организмом.

Цитрусовые и ягоды — будьте осторожны с фруктами, так как многие из них содержат много калорий. Однако ягоды, такие как черника, клубника или смородина, можно есть с большей свободой. Небольшой стакан черники не навредит фигуре, а грейпфрут можно употреблять, разбавив сок водой для снижения кислотности.

Индейка — один из самых низкокалорийных продуктов. В мясе индейки содержатся фосфор, рибофлавин и селен, важные для обмена веществ. Вечерний перекус с индейкой, например, с небольшим количеством риса, станет отличной заменой красному мясу или курице, так как индейка хорошо усваивается.