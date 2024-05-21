Раскоксовка двигателя: необходимость или риск для вашего авто?

Раскоксовка двигателя — это процедура устранения отложений, таких как кокс и нагар, которые могут негативно влиять на эффективность и долговечность двигателя.
Процедура может быть выполнена механически или с использованием химических веществ, однако она связана с рядом потенциальных рисков.
К ним относятся повреждение уплотнений и прокладок, попадание частиц нагара в масляную систему, что может привести к заклиниванию двигателя, повышенный износ деталей двигателя, риск повреждения каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда, а также снижение компрессии в цилиндрах.
Рекомендуется взвешивать все "за" и "против" перед проведением процедуры и обращаться к профессионалам для минимизации рисков.
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