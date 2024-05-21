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Раскоксовка двигателя: необходимость или риск для вашего авто?

Очистка двигателя может его убить

0:46
Авто

Раскоксовка двигателя — это процедура устранения отложений, таких как кокс и нагар, которые могут негативно влиять на эффективность и долговечность двигателя.

Очистка двигателя может его убить
Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Процедура может быть выполнена механически или с использованием химических веществ, однако она связана с рядом потенциальных рисков.

К ним относятся повреждение уплотнений и прокладок, попадание частиц нагара в масляную систему, что может привести к заклиниванию двигателя, повышенный износ деталей двигателя, риск повреждения каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда, а также снижение компрессии в цилиндрах.

Рекомендуется взвешивать все "за" и "против" перед проведением процедуры и обращаться к профессионалам для минимизации рисков.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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