Избавьтесь от пня на участке этим методом: простой и быстрый — без особых трудозатрат

Как избавиться от пня

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Удалить пень с участка можно этим способом. Прежде всего, нужно очистить территорию от мусора и сухой травы.

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Для этого метода также потребуется сверло, но с другим типом отверстий. Сверлите одно вертикальное отверстие в центре пня, а второе — под углом к нему, чтобы они были связаны каналами. Залейте внутрь 100-200 грамм средства для розжига или солярки (бензин может выгореть слишком быстро), опустите фитиль в отверстие и подожгите его. Огонь справится с пнем за 12-15 часов, но в течение всего этого времени нужно следить за процессом.