Как прочитать собаку: основные признаки того, что ваш питомец счастлив

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Кинологи рассказали, как понять, что ваш питомец счастлив

1:34
Зоосфера » Собаки

Владельцам домашних животных иногда требуется приложить усилия для достижения взаимопонимания со своими питомцами.

Кинологи рассказали, как понять, что ваш питомец счастлив
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Специалисты рекомендуют уделять больше внимания жестам и повадкам домашних животных. К примеру, собаки способны передать многое своему хозяину, и не только махая хвостом.

Мы расскажем о признаках, указывающих на то, что собака действительно счастлива.

Аппетит

Если собака с аппетитом поедает еду, это свидетельствует о том, что хозяин правильно организовал ее режим и питание, и не забывает иногда побаловать животное полезными угощениями.

Наоборот, отсутствие аппетита у собаки может быть сигналом к немедленному посещению ветеринара и пересмотру условий содержания питомца.

Сон

Собака, ложащаяся спать рядом с хозяином ночью, может это делать по разным причинам, но это часто выражение благодарности за заботу.

Такое поведение может быть показателем того, что питомец чувствует необходимость защитить вас или ему просто нравится ощущение вашего присутствия.

Взгляд

Часто считается, что прямой взгляд в глаза собаке может быть воспринят как вызов или признак агрессии.

Однако длительный и внимательный взгляд питомца на хозяина обычно означает, что животное чувствует себя счастливым и благодарным за ваше присутствие.

Машущий хвост

Этот знак радости и счастья хорошо известен и является верным показателем настроения собаки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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