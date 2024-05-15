На "Роза Хутор" открылся для посещения парк водопадов "Менделиха"

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С 15 мая гости курорта "Роза Хутор" cмогут пройти по Малому и Среднему кольцу водопадов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Парк водопадов "Менделиха" является одним из самых популярных маршрутов курорта. Расположенный на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, он насчитывает семь водопадов, среди них — самый высокий в окрестностях Сочи — "Золотой" (77 метров). Парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря), в нем проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки, локации для фото, а также зоны для отдыха гостей.

С 15 мая туристы смогут пройти по Малому и частично по Среднему кольцу водопадов, немного позже, по погодным условиям, полностью откроется Среднее и Большое кольцо парка. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет четыре километра и занимает около 4,5 часов. "Менделиха" работает ежедневно (в зависимости от погоды) с 10:00, последний выход на маршрут — в 16:20.

С 15 мая на "Роза Хутор" также открыты пешеходные маршруты

"Озерный траверс" (от Горной Олимпийской деревни до нижней станции "Волчья скала"),

"Тропа Йети" (от Йети Парка до ГОД),

"Тропа B-One" (от "Беседки" до ГОД).

Всего в текущем летнем сезоне будет работать 29 пеших троп, новинкой станет маршрут "Путь к альпакам" от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак "Пача Мама" протяженностью около километра. Все тропы будут запускаться постепенно, ожидается, что уже в июне они будут полностью открыты для прогулок. Расположенный в горах кемпинг "Нахазо", и радиальные маршруты вокруг него, ориентировочно начнут работать с 1 июля.

В этом году гости "Роза Хутор" смогут впервые приобрести прогулочный билет с включенными услугами гида, который будет рассказывать туристам о достопримечательностях курорта, расположенных на каждой станции его канатных дорог. Кроме пеших троп, действуют и несколько велосипедных маршрутов. Любителям велопрогулок уже в мае планируется предложить выгодный комбинированный тариф "Вело-пасс + прокат электровелосипеда".

Для справки. Парк водопадов назван по имени реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха, в свою очередь, получила свое название в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. После военной службы, в 1872 году, Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.