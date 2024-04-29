Топ важных советов для здорового пикника на природе

С наступлением тёплой погоды начинается высокий сезон пикников. Антонина Стародубова, ведущий диетолог Департамента здравоохранения столицы, напоминает о важности соблюдения гигиенических норм при обращении с продуктами как дома, так и на отдыхе. Это помогает предотвратить распространение инфекционных болезней. Она также предоставила ряд полезных советов по организации безопасного отдыха.
Эти рекомендации помогут сделать ваш пикник не только приятным, но и безопасным для здоровья.
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