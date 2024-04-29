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Топ важных советов для здорового пикника на природе

2:13
Туризм

С наступлением тёплой погоды начинается высокий сезон пикников. Антонина Стародубова, ведущий диетолог Департамента здравоохранения столицы, напоминает о важности соблюдения гигиенических норм при обращении с продуктами как дома, так и на отдыхе. Это помогает предотвратить распространение инфекционных болезней. Она также предоставила ряд полезных советов по организации безопасного отдыха.

Топ важных советов для здорового пикника на природе
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Подготовка к выезду на природу
    Рекомендуется предварительно нарезать хлеб и готовые изделия, упаковывая их в пищевую плёнку или контейнеры. Овощи и фрукты следует обработать дома — удалить лишние части и хорошо промыть. Овощи для салата лучше заправлять непосредственно перед употреблением. Не стоит брать на пикник скоропортящиеся продукты, которые могут стать причиной болезней.

  • Готовим на пикнике
    Важно начинать приготовление с мытья рук или обработки антисептиком. Используйте отдельные принадлежности для разных типов продуктов, чтобы избежать перекрёстного загрязнения. Также стоит мыть овощи и фрукты, используя бутилированную воду, и брать достаточное количество одноразовой посуды.

  • Шашлык — звезда стола
    Жарить шашлык следует на полностью прогоревших углях, чтобы избежать возгорания и подгорания. Мясо лучше выбирать умеренно жирное, чтобы снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Мариновать мясо желательно самостоятельно, используя натуральные ингредиенты.

  • Не забываем о питьевом режиме
    В жаркие дни важно пить достаточно воды. Натуральные напитки, как травяной чай или морсы, могут быть хорошей альтернативой, в то время как сладкие напитки усиливают жажду и способствуют набору веса.

  • Овощи и фрукты на гриле
    Овощи и фрукты на гриле не только вкусные, но и полезные, обогащая рацион витаминами и минералами. Ежедневно стоит употреблять минимум 400 граммов таких продуктов.

    Эти рекомендации помогут сделать ваш пикник не только приятным, но и безопасным для здоровья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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