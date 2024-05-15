Весеннее обновление: признаки, указывающие на необходимость смены стрижки

Стилисты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки, которые могут указывать на необходимость изменения прически.
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Ваши волосы теряют объем. После похода в салон, ваша стрижка выглядит идеально, но спустя несколько месяцев без коррекции, объем исчезает. Кончики волос становятся тяжелыми, вытягивая волосы вниз. Если вы заметили это, пора записаться к мастеру на коррекцию или смену стрижки.
Ваша стрижка не соответствует форме лица. Выбирать стрижку следует основываясь на форме лица. Неправильная стрижка может не подчеркивать достоинства вашего лица. Лучше всего подобрать стрижку заранее, учитывая этот фактор, а не просто следуя модным трендам.
Стрижка не соответствует вашему новому стилю. Если вы недавно обновили гардероб и стиль жизни, возможно, ваша текущая стрижка уже не подходит. Каждое изменение требует соответствующей стрижки. Важно обратиться к профессионалу для совета и подбора подходящего варианта.