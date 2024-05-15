Таксист-мошенник в Стамбуле: звезда шоу "Уральские пельмени" и его жена потеряли тысячи рублей

Известный российский комик из группы "Уральские пельмены" Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией столкнулись с неприятным инцидентом в Стамбуле, когда местный таксист воспользовался их незнанием и значительно завысил стоимость поездки.
Ксения поделилась в социальных сетях, что они выбрали для поездки по городу такси через приложение Uber. Первоначальная стоимость до аэропорта составляла 400 турецких лир (около 1132 рублей), однако по прибытии к месту назначения сумма внезапно возросла до 4000 лир (почти 12000 рублей).
По словам Ксении, таксист умышленно отменил поездку в приложении по пути к машине, затем включил счетчик и увез их в небольшое 4,5-километровое путешествие, которое заняло двадцать минут.
Водитель объяснил задержку тем, что дорога якобы была перекрыта и им пришлось сделать большой крюк. Ксения предостерегла своих подписчиков от подобных махинаций, рассказывая о своем опыте в Турции.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.