Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда начинается старость у кошек
Британцы шокировали местных, развеяв прах на пляже Турции
Признаки необходимости обновления стрижки
Как приготовить слоёный лимонный пирог с малиной и сливками
Садоводам рассказали, что обязательно должно быть в дачной аптечке
Названы лучшие способы для заработка
КДР заявила о готовности поддержать страховые компании в ДНР
Андрей Смоляков отказался принять участие в акции памяти о погибших жителях Белгорода
Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих
Таксист-мошенник в Стамбуле: звезда шоу "Уральские пельмени" и его жена потеряли тысячи рублей

Звезду "Уральских пельменей" Соколова обокрали в Турции

1:06
Шоу-бизнес

Известный российский комик из группы "Уральские пельмены" Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией столкнулись с неприятным инцидентом в Стамбуле, когда местный таксист воспользовался их незнанием и значительно завысил стоимость поездки.

Звезду "Уральских пельменей" Соколова обокрали в Турции
Фото: vk.com by Соколов Дмитрий Владимирович

Ксения поделилась в социальных сетях, что они выбрали для поездки по городу такси через приложение Uber. Первоначальная стоимость до аэропорта составляла 400 турецких лир (около 1132 рублей), однако по прибытии к месту назначения сумма внезапно возросла до 4000 лир (почти 12000 рублей).

По словам Ксении, таксист умышленно отменил поездку в приложении по пути к машине, затем включил счетчик и увез их в небольшое 4,5-километровое путешествие, которое заняло двадцать минут.

Водитель объяснил задержку тем, что дорога якобы была перекрыта и им пришлось сделать большой крюк. Ксения предостерегла своих подписчиков от подобных махинаций, рассказывая о своем опыте в Турции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Последние материалы
Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих
Александр Буйнов обратился с любимой жене: "Мне очень повезло"
"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Один и тот же запах воспринимается по разному в зависимости от названия
Россияне не уезжают из России, имея ВНЖ в Европе
Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный
Бывший чешский голкипер Гашек заверил, что на ЧМ по хоккею по России не скучают
"Царьград" запустил онлайн-кинотеатр
На Урале после пожаров и паводка спрос на страхование вырос, но недостаточно
Стало известно, почему кошки так много спят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников