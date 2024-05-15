Фантастически вкусный слоёный лимонный пирог с малиной и сливками: не стыдно предложить и гостям к чаю

Нет ничего более вкусного, чем сладкий пирог к чаю. Нотки лимонной цедры придают десерту пикантный и кисловатый вкус.
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Каждый слой пирога пропитан сливками и малиной, даря вам незабываемые вкусовые ощущения. Этот быстрый и простой лимонный пирог сможет приготовить даже новичок.
Ингредиенты
1,5 стакана несолёного сливочного масла
2 яйца
3 столовые ложки молока
3/4 стакана взбитых сливок
2 стакана сахарной пудры
2,5 стакана муки
2 столовые ложки цедры лайма
1,5 стакана малины
Для украшения
2 столовые ложки малинового сиропа
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 градусов, возьмите форму для выпечки и смажьте её небольшим количеством масла.
Смешайте в миске сахарную пудру и масло. Используя электрический венчик, взбивайте смесь, пока она не станет пышной. Взбейте яйца, добавьте муку в эту пышную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте цедру лайма и молоко. У вас получится гладкое густое тесто для лимонного пирога.
Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в духовку. Выпекайте пирог 45 минут. Как только корж остынет, разрежьте его горизонтально, сделав два или три слоя.
В миске смешайте столовую ложку сахара и взбитые сливки. Распределите сладко-сливочную смесь по поверхности каждого слоя и поверх крема выложите малину. Повторите то же самое для всех слоёв.
Украсьте сверху торт сливками и малиновым сиропом.