Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда начинается старость у кошек
Британцы шокировали местных, развеяв прах на пляже Турции
Признаки необходимости обновления стрижки
Звезду "Уральских пельменей" Соколова обокрали в Турции
Садоводам рассказали, что обязательно должно быть в дачной аптечке
Названы лучшие способы для заработка
КДР заявила о готовности поддержать страховые компании в ДНР
Андрей Смоляков отказался принять участие в акции памяти о погибших жителях Белгорода
Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих
Фантастически вкусный слоёный лимонный пирог с малиной и сливками: не стыдно предложить и гостям к чаю

Как приготовить слоёный лимонный пирог с малиной и сливками

1:48
Еда

Нет ничего более вкусного, чем сладкий пирог к чаю. Нотки лимонной цедры придают десерту пикантный и кисловатый вкус.

Как приготовить слоёный лимонный пирог с малиной и сливками
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Каждый слой пирога пропитан сливками и малиной, даря вам незабываемые вкусовые ощущения.  Этот быстрый и простой лимонный пирог сможет приготовить даже новичок.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана несолёного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки молока
  • 3/4 стакана взбитых сливок
  • 2 стакана сахарной пудры
  • 2,5 стакана муки
  • 2 столовые ложки цедры лайма
  • 1,5 стакана малины

Для украшения

  • 2 столовые ложки малинового сиропа

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов, возьмите форму для выпечки и смажьте её небольшим количеством масла.
  2. Смешайте в миске сахарную пудру и масло. Используя электрический венчик, взбивайте смесь, пока она не станет пышной. Взбейте яйца, добавьте муку в эту пышную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте цедру лайма и молоко. У вас получится гладкое густое тесто для лимонного пирога.
  3. Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в духовку. Выпекайте пирог 45 минут. Как только корж остынет, разрежьте его горизонтально, сделав два или три слоя.
  4. В миске смешайте столовую ложку сахара и взбитые сливки. Распределите сладко-сливочную смесь по поверхности каждого слоя и поверх крема выложите малину. Повторите то же самое для всех слоёв.
  5. Украсьте сверху торт сливками и малиновым сиропом. 
Лимонный пирог из готового слоеного теста
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Последние материалы
Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих
Александр Буйнов обратился с любимой жене: "Мне очень повезло"
"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Один и тот же запах воспринимается по разному в зависимости от названия
Россияне не уезжают из России, имея ВНЖ в Европе
Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный
Бывший чешский голкипер Гашек заверил, что на ЧМ по хоккею по России не скучают
"Царьград" запустил онлайн-кинотеатр
На Урале после пожаров и паводка спрос на страхование вырос, но недостаточно
Стало известно, почему кошки так много спят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников