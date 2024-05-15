Фантастически вкусный слоёный лимонный пирог с малиной и сливками: не стыдно предложить и гостям к чаю

Как приготовить слоёный лимонный пирог с малиной и сливками

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего более вкусного, чем сладкий пирог к чаю. Нотки лимонной цедры придают десерту пикантный и кисловатый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Каждый слой пирога пропитан сливками и малиной, даря вам незабываемые вкусовые ощущения. Этот быстрый и простой лимонный пирог сможет приготовить даже новичок.

Ингредиенты

1,5 стакана несолёного сливочного масла

2 яйца

3 столовые ложки молока

3/4 стакана взбитых сливок

2 стакана сахарной пудры

2,5 стакана муки

2 столовые ложки цедры лайма

1,5 стакана малины

Для украшения

2 столовые ложки малинового сиропа

Приготовление

Разогрейте духовку до 160 градусов, возьмите форму для выпечки и смажьте её небольшим количеством масла. Смешайте в миске сахарную пудру и масло. Используя электрический венчик, взбивайте смесь, пока она не станет пышной. Взбейте яйца, добавьте муку в эту пышную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте цедру лайма и молоко. У вас получится гладкое густое тесто для лимонного пирога. Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в духовку. Выпекайте пирог 45 минут. Как только корж остынет, разрежьте его горизонтально, сделав два или три слоя. В миске смешайте столовую ложку сахара и взбитые сливки. Распределите сладко-сливочную смесь по поверхности каждого слоя и поверх крема выложите малину. Повторите то же самое для всех слоёв. Украсьте сверху торт сливками и малиновым сиропом.