"Мы готовы предложить поддержку": Корпорация развития Донбасса предложила помощь страховщикам, желающим зайти в ДНР

Корпорация развития Донбасса (КРД) заявила о готовности поддержать страховые компании, заинтересованные в работе на территории ДНР, сообщил "Донецкому агентству новостей" исполняющий обязанности председателя правления КРД Андрей Калюжный.
«В Республике действуют такие компании, как „Астро-Волга“, Крымская первая страховая компания, „Хатхор“, „Донстрах“ и ПСБ-страхование. Они предоставляют полный спектр страховых услуг, аналогичный тем, что доступны в других регионах России, включая страхование лизинговой техники и ипотечных жилищ», — отметил Калюжный.
Собеседник агентства подчеркнул, что КДР настроена активно содействовать страховщикам, которые намерены расширить свою деятельность в регионе.
«Мы готовы предложить необходимую поддержку. У нас уже разработаны соответствующие предложения и механизмы помощи», — заверил он.
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