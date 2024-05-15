"Мы готовы предложить поддержку": Корпорация развития Донбасса предложила помощь страховщикам, желающим зайти в ДНР

КДР заявила о готовности поддержать страховые компании в ДНР

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Корпорация развития Донбасса (КРД) заявила о готовности поддержать страховые компании, заинтересованные в работе на территории ДНР, сообщил "Донецкому агентству новостей" исполняющий обязанности председателя правления КРД Андрей Калюжный.

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«В Республике действуют такие компании, как „Астро-Волга“, Крымская первая страховая компания, „Хатхор“, „Донстрах“ и ПСБ-страхование. Они предоставляют полный спектр страховых услуг, аналогичный тем, что доступны в других регионах России, включая страхование лизинговой техники и ипотечных жилищ», — отметил Калюжный.

Собеседник агентства подчеркнул, что КДР настроена активно содействовать страховщикам, которые намерены расширить свою деятельность в регионе.

«Мы готовы предложить необходимую поддержку. У нас уже разработаны соответствующие предложения и механизмы помощи», — заверил он.

Ранее эксперт предупредил россиян о последствиях отсутствия страховки в случае ЧС.