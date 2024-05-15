Россиянам рассказали, почему горят китайские автомобили

Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих

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Основной угрозой автомобилей китайского производства является низкое качество комплектующих, что может привести к возгоранию. Об этом сообщает автоэксперт Вячеслав Субботин.

Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Главная опасность китайских автомобилей — это низкое качество материалов и деталей. Эта проблема никак не контролируется ведущими мировыми компаниями. Это национальное производство, ориентированное на максимальную прибыль. А зачем следить за качеством? Красивая картинка, модный продукт, и всё", — отметил Субботин.

По его словам, неизвестно, какие трубки топливопроводов используются в китайских автомобилях. Их материал может треснуть, что приведёт к утечке топлива и возгоранию.