Россиянам рассказали, почему горят китайские автомобили

Основной угрозой автомобилей китайского производства является низкое качество комплектующих, что может привести к возгоранию. Об этом сообщает автоэксперт Вячеслав Субботин.
"Главная опасность китайских автомобилей — это низкое качество материалов и деталей. Эта проблема никак не контролируется ведущими мировыми компаниями. Это национальное производство, ориентированное на максимальную прибыль. А зачем следить за качеством? Красивая картинка, модный продукт, и всё", — отметил Субботин.
По его словам, неизвестно, какие трубки топливопроводов используются в китайских автомобилях. Их материал может треснуть, что приведёт к утечке топлива и возгоранию.
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