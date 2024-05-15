Готовимся к поездке в сад: эти средства обязательно должны быть в дачной аптечке — рекомендация специалистов

С приходом дачного сезона важно правильно подготовиться к поездке за город. Специалисты Химкинской областной больницы поделились списком обязательных препаратов и медицинских средств, которые должны быть в дачной аптечке.
Эксперты советуют иметь антисептические растворы, растворы йода и/или бриллиантового зелёного, стерильный бинт, вату, жгут, пинцет. Также специалисты указали на необходимость приобретения обезболивающих и антигистаминных препаратов. Кроме того, обязательно нужно иметь средства для защиты от комаров и клещей.
В беседе с Радио 1 специалисты посоветовали не забывать о лекарствах, которые вы употребляете регулярно. Также при поездке за город важно убедиться в достаточности питьевой воды.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.