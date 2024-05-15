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Готовимся к поездке в сад: эти средства обязательно должны быть в дачной аптечке — рекомендация специалистов

Садоводам рассказали, что обязательно должно быть в дачной аптечке

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Садоводство » Советы

С приходом дачного сезона важно правильно подготовиться к поездке за город. Специалисты Химкинской областной больницы поделились списком обязательных препаратов и медицинских средств, которые должны быть в дачной аптечке.  

Садоводам рассказали, что обязательно должно быть в дачной аптечке
Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton is licensed under web.archive.org

Эксперты советуют иметь антисептические растворы, растворы йода и/или бриллиантового зелёного, стерильный бинт, вату, жгут, пинцет. Также специалисты указали на необходимость приобретения обезболивающих и антигистаминных препаратов. Кроме того, обязательно нужно иметь средства для защиты от комаров и клещей.

В беседе с Радио 1 специалисты посоветовали не забывать о лекарствах, которые вы употребляете регулярно. Также при поездке за город важно убедиться в достаточности питьевой воды.

Что должно быть в дачной аптечке?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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