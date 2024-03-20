Вот куда нужно поставить теплицу: эти особенности знают опытные огородники — залог успешного урожая

При попытке вырастить овощи в теплице многие сталкиваются с трудностями, не учитывая важный фактор — расположение конструкции. Опытные огородники рекомендуют выбирать место для теплицы с учётом нескольких особенностей.
Первое, что следует учитывать — это освещение. Теплица должна быть установлена на незатенённом участке, с ориентацией с востока на запад, чтобы растения получали достаточное естественное освещение. Если солнечного места не найти, можно установить теплицу там, где солнце светит в первой половине дня.
Для защиты от ветра лучше расположить теплицу у естественной преграды, такой как деревья или здания. Возможно также использование щитов из фанеры или живой изгороди.
Также важно учитывать возвышенность и рельеф местности. Теплица не должна находиться в низине, где воздух скапливается и может привести к заморозкам растений. Участок под теплицей должен быть ровным, с уклоном на юг, чтобы предотвратить скопление влаги.
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