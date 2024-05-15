Певец Александр Буйнов показал красавицу-жену Алёну: "Всегда спешите домой"

Александр Буйнов обратился с любимой жене: "Мне очень повезло"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов рассказал, как ему повезло с женой.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public doman

Исполнитель хита "Пустой бамбук" опубликовал фото с красавицей-женой Алёной в честь международного дня семьи.

Буйнов объяснил, что для счастья человеку нужна семья.

"Мне очень повезло — меня дома всегда ждет любимый человек, моя супруга Алёна, которая для меня самый дорогой, близкий друг и человек!" — написал артист в "Инстаграме"*.

Он пожелал подписчикам любви, доброты и заботы.

"Всегда спешите домой", — дал совет певец.

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