Певец Александр Буйнов показал красавицу-жену Алёну: "Всегда спешите домой"

Певец Александр Буйнов рассказал, как ему повезло с женой.
Исполнитель хита "Пустой бамбук" опубликовал фото с красавицей-женой Алёной в честь международного дня семьи.
Буйнов объяснил, что для счастья человеку нужна семья.
"Мне очень повезло — меня дома всегда ждет любимый человек, моя супруга Алёна, которая для меня самый дорогой, близкий друг и человек!" — написал артист в "Инстаграме"*.
Он пожелал подписчикам любви, доброты и заботы.
"Всегда спешите домой", — дал совет певец.
Ранее Кристина Орбакайте в День матери собрала вместе всех своих детей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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