Как стать космическим туристом: гид по услугам и ценам от Роскосмоса и Virgin Galactic

Сколько нужно заплатить, чтобы стать космическим туристом

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этот воскресенье, 28 апреля, отмечается мировой День космического туризма. Ровно 23 года назад с космодрома Байконур был запущен космический корабль "Союз ТМ-32", который впервые доставил на орбиту космического туриста. Издание "Вечерняя Москва" выяснило актуальные цены на космические путешествия.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Деннис Тито, первый космический турист из США, заплатил за свою поездку 20 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей). В течение более чем 7 дней он совершил 128 орбитальных облетов Земли. После него услугами космического туризма пользовались другие предприниматели, но стоимость оставалась высокой, например, Virgin Galactic предлагала полеты за 450 000 долларов (41,9 миллиона рублей) за место.

Олег Артемьев, российский космонавт, сообщает: для того чтобы стать космическим туристом в России, нужно обратиться в Роскосмос и финансировать свой полет.

— Цены могут достигать 59 миллионов долларов (примерно 5,4 миллиарда рублей), — отмечает Артемьев. — Перед полетом кандидаты проходят обязательное медицинское обследование, так как в космос отправляют только подготовленных людей. Подготовка длится несколько месяцев.

После обучения турист отправляется в космос на первом доступном корабле, причем путешествие обычно не превышает трех дней и может включать полеты вокруг Луны.

— В стоимость билета включены подготовка и сопровождение, и туристам рассказывают о космосе во время полета, — добавляет Артемьев. — Однако выход в открытый космос не предусмотрен. Сейчас космическим туризмом занимаются только американские компании и Роскосмос, при этом американцы используют российскую технику.

Олег Мухин, вице-президент Федерации космонавтики, уточняет:

— Подготовка к полету занимает около шести месяцев. Недавно космонавт из Белоруссии Марина Василевская успешно прошла подготовку, включая физические тренировки и работу в центрифуге для адаптации к перегрузкам, и уже совершила орбитальный полет.