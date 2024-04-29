Чем подкормить деревья в саду?

Правильно подкармливаем сад

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Деревья нуждаются в особом уходе и подкормке, чтобы они могли восстановить свои силы после периода активного роста и подготовиться к зимнему периоду. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подкормить деревья и какие удобрения лучше использовать.

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Первым шагом перед подкормкой деревьев является оценка их состояния. Если деревья выглядят здоровыми и имеют достаточное количество листьев, то, скорее всего, им необходима только легкая подкормка. Однако, если деревья имеют мало листьев или они выглядят бледными и слабыми, то им нужна более интенсивная подкормка.

Перед тем, как приступить к подкормке, необходимо подготовить почву вокруг деревьев. Сначала нужно удалить сорную растительность и прорыхлить почву на глубину около 10 см. Это позволит улучшить доступ кислорода и воды к корням деревьев.

Для подкормки деревьев можно использовать различные удобрения. Одним из самых популярных является органическое удобрение, такое как компост или перегной. Они содержат множество питательных веществ и микроорганизмов, которые положительно влияют на рост и развитие деревьев.

Также можно использовать минеральные удобрения, которые содержат основные макроэлементы, такие как азот, фосфор и калий. Однако, перед использованием таких удобрений необходимо убедиться, что они подходят для конкретного типа деревьев и не превышают рекомендуемую дозу.

Подкормку деревьев лучше проводить весной или осенью, когда они находятся в состоянии покоя. Весной удобрения помогут деревьям быстрее проснуться и начать активный рост, а осенью они помогут им подготовиться к зиме.

Помимо удобрений, важно также обеспечить деревья достаточным количеством воды. Особенно это важно в жаркие летние месяцы. Регулярный полив поможет деревьям лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Важно помнить, что подкормка деревьев — это процесс, который требует постоянного внимания и заботы. Не стоит переусердствовать с удобрениями, так как это может привести к перегрузке почвы и негативно сказаться на здоровье деревьев.