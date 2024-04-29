В мае может вырасти количество страховых обращений из-за несчастных случаев и болезней на 8%, особенно в Москве и Удмуртии

Майские праздники: риски и компенсации по страховым полисам

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

В период майских праздников число обращений по полисам страхования на случай несчастных случаев и заболеваний возрастает примерно на 8% по сравнению с обычным месячным уровнем, как отмечают в Страховом Доме ВСК. Из этого количества около 60% заявлений поступают от женщин. Среди регионов с наибольшим количеством обращений лидируют Москва с 23%, Удмуртия с 8% и Башкортостан с 7%. Однако всего менее 1% всех майских обращений связаны с травмами, полученными в результате катания на самокатах и велосипедах.

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В майские праздники средний размер компенсации за травмы составляет приблизительно 165 тысяч рублей, как указывают в ВСК. Компания подчеркивает риски других здоровьесберегающих проблем во время весенних каникул, рекомендуя осмотр у врача перед путешествием и приобретение полиса для обеспечения помощи и предотвращения неожиданных расходов.

Эксперты из "Ингосстраха" и "Балт Ассистанса" советуют проверять зубы перед отпуском, учитывая, что стоматологические проблемы часто портят отдых. Лечение в зависимости от страны и сложности может стоить от нескольких десятков до сотен долларов или евро.

Кроме того, частыми проблемами отпускников являются обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за смены рациона и резкие проявления хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма, гипертония и ишемическая болезнь сердца.