Как заставить кота терпеть стрижку когтей: эти советы подавят самый пылкий пушистый нрав

Ветеринары рассказали, как стричь когти кошке

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стрижка когтей является ключевой составляющей ухода за кошкой. Впрочем, животные часто не выносят эту процедуру, поэтому важно начинать приучать их к этому с самого раннего возраста.

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Начните с небольшого

Сначала познакомьте кошку с ножницами. Позвольте ей понюхать их, привыкнуть к звуку щелчка, который они издают. Затем попробуйте обрезать один коготок. Поощряйте кошку, давайте лакомство и отпустите. Постепенно увеличивайте количество когтей, которые вы обрезаете за один раз.

Используйте подходящие инструменты

Для стрижки когтей используйте специальные ножницы, которые должны быть острыми и удобными.

Создайте спокойную обстановку

Выберите тихое и уютное место для процедуры. Лучше всего проводить стрижку когтей, когда кошка расслаблена. Не пытайтесь делать это сразу после игры, еды или когда кошка чувствует сильный голод.

Избегайте наказаний и дискомфорта

Никогда не кричите на кошку или не наказывайте ее за неправильное поведение. Это только ухудшит ситуацию и сделает процесс стрижки когтей еще более неприятным для вашего питомца. Если вам срочно нужно обрезать когти, а кошка еще не приучена, можно завернуть ее в полотенце и оставить только одну лапу для обрезки.

Поощряйте и награждайте

После успешной процедуры всегда поощряйте вашего питомца. Это поможет ему связать стрижку когтей с приятными моментами. Со временем страх перед процедурой исчезнет, так как ваша кошка будет знать, что за хорошее поведение следует награда. Кошки очень умны и быстро учатся.

Проводите стрижку когтей регулярно

Это должно стать регулярной частью рутинного ухода за кошкой. Даже если ваш питомец стачивает когти самостоятельно, все равно проводите процедуру время от времени, чтобы сохранить привычку и спокойствие во время стрижки.

Не стригите слишком много

Избегайте причинения боли вашей кошке, стригите только кончик когтя. Держите лапу кошки между пальцами и аккуратно срезайте верхушку когтя. Помните, что у разных кошек кровеносные сосуды могут находиться на разном расстоянии от кончика когтя, поэтому будьте осторожны.