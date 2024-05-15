Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Харламов раскрыл правду об отношениях Батрутдинова с Бузовой
Названы три самых умных домашних животных
Полезные свойства сливочного масла: вы об этом не знали
Сорт "Тёща F1" - идеальный выбор огурцов
Nio запускает бюджетный электромобиль Onvo L60 для конкуренции с Tesla Model Y
Российские учёные проследили поведение рыб в турбулентных потоках
Ким Кардашьян под огнем критики: скандалы вокруг звезды не утихают
Раскрыт секрет лучшего маринада для шашлыка
Кинологи ответили на вопрос об активной собаке в маленькой квартире
Как заставить кота терпеть стрижку когтей: эти советы подавят самый пылкий пушистый нрав

Ветеринары рассказали, как стричь когти кошке

2:23
Зоосфера » Кошки

Стрижка когтей является ключевой составляющей ухода за кошкой. Впрочем, животные часто не выносят эту процедуру, поэтому важно начинать приучать их к этому с самого раннего возраста.

Ветеринары рассказали, как стричь когти кошке
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Начните с небольшого

Сначала познакомьте кошку с ножницами. Позвольте ей понюхать их, привыкнуть к звуку щелчка, который они издают. Затем попробуйте обрезать один коготок. Поощряйте кошку, давайте лакомство и отпустите. Постепенно увеличивайте количество когтей, которые вы обрезаете за один раз.

Используйте подходящие инструменты

Для стрижки когтей используйте специальные ножницы, которые должны быть острыми и удобными.

Создайте спокойную обстановку

Выберите тихое и уютное место для процедуры. Лучше всего проводить стрижку когтей, когда кошка расслаблена. Не пытайтесь делать это сразу после игры, еды или когда кошка чувствует сильный голод.

Избегайте наказаний и дискомфорта

Никогда не кричите на кошку или не наказывайте ее за неправильное поведение. Это только ухудшит ситуацию и сделает процесс стрижки когтей еще более неприятным для вашего питомца. Если вам срочно нужно обрезать когти, а кошка еще не приучена, можно завернуть ее в полотенце и оставить только одну лапу для обрезки.

Поощряйте и награждайте

После успешной процедуры всегда поощряйте вашего питомца. Это поможет ему связать стрижку когтей с приятными моментами. Со временем страх перед процедурой исчезнет, так как ваша кошка будет знать, что за хорошее поведение следует награда. Кошки очень умны и быстро учатся.

Проводите стрижку когтей регулярно

Это должно стать регулярной частью рутинного ухода за кошкой. Даже если ваш питомец стачивает когти самостоятельно, все равно проводите процедуру время от времени, чтобы сохранить привычку и спокойствие во время стрижки.

Не стригите слишком много

Избегайте причинения боли вашей кошке, стригите только кончик когтя. Держите лапу кошки между пальцами и аккуратно срезайте верхушку когтя. Помните, что у разных кошек кровеносные сосуды могут находиться на разном расстоянии от кончика когтя, поэтому будьте осторожны.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Харламов рассказал правду о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории
Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории
Последние материалы
Ким Кардашьян под огнем критики: скандалы вокруг звезды не утихают
Раскрыт секрет лучшего маринада для шашлыка
Кинологи ответили на вопрос об активной собаке в маленькой квартире
Салат с картофелем, фасолью и свеклой: достаточно лёгкий, но при этом сытный
Забота о ногах: детокс в домашних условиях для здоровья и красоты стоп
Лена Ленина снова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля
Застройщики увеличили объем проектов при уменьшении сдачи жилья
Тревел-блогер поделилась лайфхаками, как уместить все вещи в один чемодан
Стало известно, зачем кошкам усы
Топалов рассказал о сложностях семейной жизни с Тодоренко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников