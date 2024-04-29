Нарколог объяснил, какие опасности таит в себе употребление крепкого пива

Нарколог Поликарпов рассказал, что пиво увеличивает нагрузку на сердце и почки

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов предупредил о возможных проблемах, связанных с употреблением крепкого пива.

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Эксперт указал, что даже слабоалкогольное пиво может вызывать негативные последствия для организма, такие как проблемы с сердцем, желудком и почками. Кроме того, он отмечает, что переход с лёгкого пива на крепкое может быть признаком формирования алкогольной зависимости, пишет Газета.Ru.

Поликарпов объясняет, что пиво может повысить кровяное давление и создать дополнительную нагрузку на сердце. Он также указал на отрицательное влияние пива на желудок, так как оно может повысить риск гастрита.

Врач отмечает, что пиво имеет диуретическое действие, что может привести к снижению уровня полезных микроэлементов в организме.

"Почки выводят продукты распада этанола, которые ядовиты для нашего организма. Частое употребление пива заставляет почки работать "сверхурочно", что приводит к нарушениям работы почек, в том числе фиброзу и почечной недостаточности", — рассказал Поликарпов.

Нарколог подчеркнул, что переход на крепкое пиво может свидетельствовать о формировании пивного алкоголизма. Он предупредил о опасности пивного алкоголизма и посоветовал обратиться за помощью врача, если у человека возникает зависимость и он начинает употреблять пиво слишком часто или предпочитает крепкие сорта.