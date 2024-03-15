Как красное вино влияет на сердце: советы кардиолога Дениса Соколова

Алкоголь и здоровье сердца: рекомендации кардиолога Дениса Соколова

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Денис Соколов подчеркнул, что определенные сорта вина могут оказать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Он отметил, что красное вино высокого качества содержит антиоксиданты, включая ресвератрол, который способен улучшить кровообращение и защитить сердце и сосуды от повреждений. При этом важно употреблять алкоголь в умеренных количествах, так как это может помочь нормализовать уровень "хорошего" холестерина и уменьшить вероятность образования тромбов.

Фото: iva-medi.ru

Однако Соколов напомнил, что употребление алкоголя в избытке может повысить риск заболеваний печени и увеличить кровяное давление. Он также отметил, что алкогольные напитки содержат много калорий и их чрезмерное употребление может способствовать ожирению.

Врач рекомендовал, чтобы мужчины не потребляли более 560 мл крепкого алкоголя или трех с половиной литров пива в неделю, а для женщин эти цифры составляют два с половиной литра пива или 40 мл спирта.

Несмотря на потенциальные преимущества алкоголя для сердечно-сосудистой системы, Соколов подчеркнул, что следует также обращать внимание на другие методы профилактики патологий этой системы. Кроме того, он отметил, что употребление алкоголя противопоказано детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.у