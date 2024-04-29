И мускул не дрогнет: названы самые спокойные породы кошек
Эксперты назвали самые спокойные породы кошек
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Не каждая кошка становится более спокойной с возрастом. Многие сохраняют активность и игривость на протяжении всей жизни.
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.
Это может не всем прийтись по душе, поэтому важно заранее рассмотреть породы с более мягким темпераментом.
Специалисты выделили пять пород, известных своим спокойствием, которое граничит с ленивостью.
- Рэгдолл: эти кошки отличаются неторопливостью и послушанием. Они очень привязаны к людям, крайне ласковы и любят следовать за хозяином куда бы тот ни пошёл.
- Британская короткошёрстная: это животное кажется независимым, и с возрастом становится похожим на аристократа. В общем, питомец спокоен и не причиняет хлопот.
- Шотландская вислоухая: кошка не будет доставлять хлопот своим желанием развлекаться, но требует внимания и ухода, также как и привязана к своим владельцам.
- Персидская кошка: эти животные стараются не беспокоить хозяев по пустякам, даже их мяуканье тихое и как бы застенчивое. Любят наблюдать за происходящим дома.
- Экзотическая короткошёрстная: эта порода идеально подходит для небольших квартир. Кошки любят проводить время в тихих уголках или на руках у хозяина.
Несмотря на породные особенности, важно помнить, что у каждой кошки свой индивидуальный характер и темперамент.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru